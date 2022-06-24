Названы самые красивые города России

Стало известно, какие города россияне считают самыми красивыми в стране.

Фото: Свободная пресса Свободная пресса

Как сообщают Известия, рейтинг самых красивых городов возглавляет Санкт-Петербург — город набрал 51% голосов. По мнению пользователей сервиса, город отличается красивой архитектурой и улицами (87%), историческими местами (68%), а также город ценят за большое количество скульптур, памятников и арт-объектов (50%).

Второе место в рейтинге занимает Москва, ее отметили 31% пользователей. Опрошенных привлекает московские архитектура (56%), парки и благоустроенные зоны отдыха (51%), также отмечены исторические места столицы (49%).

Третье место делят Казань и Сочи, набравшие по 29% голосов. Красоту Казани видят в архитектуре (61%), природе и ландшафте города (40%) и историческом наследии города (40%). Сочи ценят за природу (58%), набережные и места для прогулок (57%), а также парки и зоны отдыха (56%).

В топ-5 городов также вошел Калининград. Город отметили за архитектуру (77%), исторические места (55%) и большое количество зеленых посадок (36%).