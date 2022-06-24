Алые паруса: программа, суть мероприятия, где посмотреть и купить билеты

В ночь с 24 на 25 июня в Санкт-Петербурге пройдет самый зрелищный праздник выпускников в стране – «Алые Паруса», которые в 2022 году отметят 30-летие со дня основания. Что уже известно о программе мероприятия, приглашенных звездах и местах, где можно будет посмотреть праздничное шоу, читайте в материале «Рамблера».

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Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в Петербурге 24 июня. По традиции на Дворцовой площади выступят российские звезды, а по Неве проплывет бриг «Россия» с алыми парусами под залпы салюта. Кстати, в 2022 году бригантина будет идти от Благовещенского моста в сторону Троицкого. В прошлые годы парусник шел в противоположном направлении.

Для приглашенных звезд уже готова сцена с огромным экраном на Дворцовой площади. Одним из важных элементов декораций станет зеркало, установленное напротив экрана, которое будет создавать необычные визуальные эффекты. Концерт на главной площади города откроют малоизвестные молодые исполнители: за право выступить на самой большой концертной площадке для выпускников боролись больше пятисот творческих коллективов и исполнителей от 16 до 35 лет в четырех номинациях (песня, танец, ведущий и смешанные жанры).

После на сцену выйдут такие звезды, как Миа Бойко, Ханна, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Анатолий Цой, Коста Лакоста и GALIBRI& MAVIK. В программе заявлено три отделения с собственными хедлайнерами. В первом отделении хедлайнером станет российская джипси-фолк-рок-группа The Hatters. Главной звездой второго отделения будет Полина Гагарина. Имя третьего хедлайнера держится в строжайшем секрете, но организаторы обещают, что его появление на сцене станет для выпускников настоящим подарком.

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Где посмотреть и где купить билеты

«Алые паруса» в 2022 году традиционно предназначен только для выпускников с билетами: в день праздника проход на набережные перекроют для всех, кроме вчерашних школьников. Лезть на нелегальную крышу или покупать билет у предприимчивых выпускников на «Авито», мы не рекомендуем. Велик риск, что просто выкинете деньги на ветер, или попадетесь и заплатите штраф.

Но есть абсолютно легальная возможность стать частью праздника: обратите внимание на варианты просмотра шоу из ресторанов с панорамным видом, с крыш и водные прогулки по Неве, позволяющие посмотреть на парусник и салют с отдаленного расстояния. Правда, велика вероятность, что вас смогут только внести в лист ожидания — уже сейчас почти во всех заведениях с видами на «Алые паруса» полная посадка, а цены за место на одного человека доходят до 100 тысяч рублей.

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Тот, кто не попадет на праздник выпускников, сможет насладиться атмосферой мероприятия по телевизору или в интернете — концерт с участием звезд начнется 24 июня в 22:00 в прямом эфире Пятого канала, а также на сайте Пятого и его официальных аккаунтах в социальных сетях.

Для тех, кто хочет все-таки прогуляться 24 июня по городу и урвать кусочек праздника, советуем обратить внимания на следующие видовые точки, к которым будет открыт проход: набережная Кутузова у Летнего сада, Дворцовая набережная, Петровская набережная, Университетская набережная, Английская набережная, Адмиралтейская набережная. Следить за всеми перемещениями брига «Россия», если вдруг упустите его, можно в режиме реального времени с помощь геолокации.