Как памятник Ленину оказался в самом холодном месте Земли

В самой холодной точке на планете Земля можно увидеть снег, лед и памятник Ленину. Уже более 50 лет он стоит на одном и том же месте и считается памятником с самой низкой посещаемостью. О том, как бюст Ленина оказался на Полюсе относительной недоступности — в материале “Рамблера”.

Фото: Cookson69/wikipedia.org Cookson69/wikipedia.org

Полюс относительной недоступности

Южный полюс недоступности расположен в Антарктиде. Таким термином обычно называют точку, которая расположена наиболее удаленно от основных транспортных путей. Проще говоря, он расположен в наибольшей дальности от берега континента.

Эту точку метеорологи также называют самым холодным местом на планете. В среднем за год температура здесь держится на уровне -58 градусов по Цельсию. В самое теплое время года она достигает отметки -34 градуса, а зимой не нагревается выше -70 градусов. Температура, толщина льда и удаленность от воды сделала это место одним из самых холодных на Земле.

Как здесь появился памятник Ленину

Памятник Ленину появился здесь благодаря советским полярникам. В 1958 году группа исследователей во главе с ученым Евгением Толстиковым основала здесь полярную станцию под названием “Полюс недоступности”. Станция была временная и использовалась только на время экспедиции.

Несмотря на то, что ученые не планировали длительную экспедицию, на крыше станции был установлен памятник Ленину, а точнее — его бетонный бюст. Примечательно, что лицевой стороной он смотрит в сторону Москвы.