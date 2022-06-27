Археологи нашли в Иране плотину, построенную 2500 лет назад

Сайт о поиске сокровищ klady.info рассказывает об одной из находок, доказывающей, что технологии древних народов порой обладали таким уровнем технического совершенства, который до сих пор поражает наше воображение. На территории современного Ирана ученые обнаружили огромную плотину, которую местные жители использовали для борьбы с засухой около 2500 лет назад.
О существовании плотины, которая называлась Дидеган, археологи знали давно. Но найти материальные доказательства ее существования они долгое время не могли. Команда археологов под руководством Хамидреза Карами смогла найти один из центральных каналов, прилегающих к плотине. Раскопки доказали, что сооружение было невероятных для своего времени размеров и охватывало огромные территории государства. Каналы снабжали водой ряд крупных городов, позволяя комфортно жить в условиях засухи и заниматься сельским хозяйством.
Это чудо инженерной мысли было построено во времена правления династии Ахеменидов (приблизительно 550-330 гг. до н.э.). В то время оно также активно участвовало в управлении водными потоками. Главное, что удалось узнать ученым, это то, что некоторые нюансы, которые были использованы при строительстве дамбы, используются и сейчас, спустя 25 веков. Поэтому Дедеган можно по праву считать одним из самых важных сооружений в истории Ирана.