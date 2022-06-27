Археологи нашли в Иране плотину, построенную 2500 лет назад

Сайт о поиске сокровищ klady.info рассказывает об одной из находок, доказывающей, что технологии древних народов порой обладали таким уровнем технического совершенства, который до сих пор поражает наше воображение. На территории современного Ирана ученые обнаружили огромную плотину, которую местные жители использовали для борьбы с засухой около 2500 лет назад.

Фото: FBM.ru FBM.ru

О существовании плотины, которая называлась Дидеган, археологи знали давно. Но найти материальные доказательства ее существования они долгое время не могли. Команда археологов под руководством Хамидреза Карами смогла найти один из центральных каналов, прилегающих к плотине. Раскопки доказали, что сооружение было невероятных для своего времени размеров и охватывало огромные территории государства. Каналы снабжали водой ряд крупных городов, позволяя комфортно жить в условиях засухи и заниматься сельским хозяйством.