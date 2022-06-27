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1 час назад

В «Союзмультпарке» на ВДНХ состоится премьера музыкального спектакля «Мировое турне»

Партнерский материал

С 29 июня в «Союзмультпарке» на ВДНХ можно посетить новый музыкальный спектакль «Мировое турне». Постановка рассчитана на всю семью и будет идти на самой популярной развлекательной площадке города все лето.

В «Союзмультпарке» на ВДНХ состоится премьера музыкального спектакля «Мировое турне»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

«Мировое турне» — это песни, танцы, шутки, яркие декорации и костюмы и, конечно, незабываемая встреча с персонажами любимых мультфильмов. По сюжету Шапокляк, Карлсон и их друзья собирают музыкальную группу, чтобы покорить весь мир зажигательными хитами. Герои отправляются в турне, где они знакомятся с достопримечательностями разных стран и делятся своими талантами. Маленькие зрители спектакля станут полноценными участниками веселого и познавательного музыкального круиза. Спектакль рассчитан на аудиторию 5+.

Пресс-служба

Расписание, подробности, билеты на сайте.

Адрес: Метро ВДНХ, Проспект Мира 119, павильон №7 - «Союзмультпарк»

Места,ВДНХ,
18+
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