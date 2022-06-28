Группа «Моральный Кодекс» 17 июля в «Зеленом театре» ВДНХ

«Мне хорошо с тобою», «Ночной каприз», «Я выбираю тебя», «В твоих глазах», «Больше чем любовь», «До свиданья, мама», «Я тебя люблю» - эти и многие другие песни коллектива, наполненные истинной и брутальной романтикой, как никакие другие созданы для звучания на открытом воздухе в одном из самых красивых мест современной Москвы.