Группа «Моральный Кодекс» 17 июля в «Зеленом театре» ВДНХ

Серия концертов в «Зеленом театре» ВДНХ пополняется большим летним выступлением группы «Моральный кодекс», которое состоится под звездным небом 17 июля и добавит теплому вечеру утонченной лирики с настоящим мужским характером.
«Мне хорошо с тобою», «Ночной каприз», «Я выбираю тебя», «В твоих глазах», «Больше чем любовь», «До свиданья, мама», «Я тебя люблю» - эти и многие другие песни коллектива, наполненные истинной и брутальной романтикой, как никакие другие созданы для звучания на открытом воздухе в одном из самых красивых мест современной Москвы.
Начало в 19:00 часов.
Адрес: г. Москва, «Зеленый театр» ВДНХ.
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