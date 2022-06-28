Свято место: куда исчезла церковь с улицы Варварской

Когда-то на улице Варварской в Нижнем Новгороде, там где сегодня фонтан и концертный зал «Юпитер», стояла церковь в честь Святой Великомученицы Варвары. Именно в ней крестили Алёшу Пешкова, его мать Варвару Васильевну и деда Василия Каширина.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Варварская была спроектирована в 1770 году. Предполагалось, что застраиваться она будет исключительно каменными домами. Часть улицы – от Благовещенской площади (ныне Минина и Пожарского) до Ковалихинского оврага была проложена уже к 1787 году и именовалась в честь расположенной на ней церкви Святой Великомученицы Варвары. Постепенно улица застраивалась, формировалась, в 1844 году её вымостили просмолёнными брусьями отслуживших свой срок лодий и барок, а в 50 е годы XIX века брусья заменили булыжником.

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«Варварская улица, переходя через Варварскую и Острожную дамбы, упирается в тюремный замок; на ней находятся: церкви Святой Варвары Великомученицы, Александровский дворянский институт, аптека В.Е. Эвениуса… Церковь Святой Варвары стоит на правой стороне улицы, у дамбы…», – писал в середине XIX века историк, краевед Николай Храмцовский.

Церковь, кстати, была крупная. На 1916 год в приходе состояло 400 мужчин и 980 женщин. Однако после революции судьба её оказалась незавидной. В 1937 году священники, протоиерей, служившие в церкви, были арестованы и обвинены как участники «Горьковского филиала церковно-фашистской организации, созданной по заданию митрополитов Сергия Страгородского и Феофана Тулякова». Почти все служители были расстреляны. Саму церковь закрыли, в здании разместили жилуправление, строительную и благоустроительную конторы, потом — архив. В 1958 году церковь из-за аварийного состояния и вовсе разобрали на кирпичи.

Сменилось и название улицы . После революции её переименовали в честь Веры Фигнер, участницы покушения на императора Александра II. В Нижний Новгород её отправили в ссылку, и здесь она жила под надзором полиции.

Что касается места, на котором когда-то стояла церковь, то в 1972 году на нём по типовому проекту возвели дом политпросвещения. С начала 90 х годов здание стало основной концертной площадкой города и было передано Торгово-промышленной палате Нижегородской области. В 2013 — м концертный зал закрыли, а потом продали в частные руки. Когда в здании началась реконструкция, оно находилось в плачевном состоянии.

Основная задача, которая стояла перед архитекторами, заключалась не только в том, чтобы сохранить, модернизировать концертный зал, но и дополнить комплекс выставочными галереями, баром, рестораном, залом для проведения конференций и презентаций, а также увеличить количество зрительных мест. Всё это удалось реализовать. Если внешне здание не сильно изменилось, то внутри преобразования значительны. В основном зале появился балкон, на третьем этаже – универсальная зона для конференций, мастер-классов и закрытых мероприятий, холлы и коридоры приспособили для проведения выставок.

Интересный факт – при проектирования интерьера зала была создана атмосфера звукозаписывающей студии. Для этого отделка стен имеет ячеистой вид, повторяющейся структуры акустических стеновых панелей. Игра света и тени на таких панелях создает эффект «мягких» стен, а если направить на них прожекторы, то стены в прямом смысле оживают.

- Площадка оснащена высокотехнологичным звуковым и световым сценическим оборудованием для организации выступлений музыкантов и театральных представлений, проведения конференций, семинаров, корпоративных мероприятий на самом высоком уровне, – говорится на сайте «Юпитера» .