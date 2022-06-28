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7 часов назад

Как «город будущего» превратился в проклятое место

Мира Маркина

Сан Жи, расположившийся на севере острова Тайвань, должен был стать городом будущего. Что же пошло не так во время строительства элитного жилого комплекса и почему никто так и не решился купить там недвижимость, читайте в материале «Рамблера».

Как «город будущего» превратился в проклятое место
Фото: Carrie Kellenberger/wikipedia.orgCarrie Kellenberger/wikipedia.org

Город будущего, именно так его называли в местных СМИ, состоял из футуристических домов, формой напоминающих «летающие тарелки». В каждую из «тарелок» вела витиеватая лестница, а спуститься со второго этажа, по задумке архитекторов, можно было прямо в океан или бассейн по водной горке. На строительство в 70-е годы были выделены огромные деньги. Но компания, строившая Сан Жи, разорилась, да и во время стройки каждый день гибли люди при загадочных обстоятельствах, что породило недобрые слухи. В итоге элитный комплекс достроили, но даже масштабная рекламная кампания уже не смогла изменить славу «проклятого места».

Siegfy/Flickr

После торжественного открытия города недвижимость так никто и не решился купить, да и туристы не торопились посетить это место.

Город оказался заброшен и призраком еще долго стоял посреди острова в запустении, нагоняя страх на местных жителей, которые верили, что Сан Жи — пристанище потерянных душ.

В 2009 году правительство приняло решение снести город будущего, у которого того самого будущего не случилось. Однако долгое время впечатлительные тайванцы не давали властям осуществить задуманное, так как верили, что нельзя беспокоить злых духов, обитавших в Сан Жи.

Noelas H./Flickr

Сейчас территория бывшего «города будущего» пустынна, однако свою порцию славы это место получить успело.

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