Грибные места Подмосковья в 2022 году

Вообще-то грибники не любят делиться своими любимыми местами, но «Рамблеру» совершенно не жалко. В нашем материале — о том, где искать самые грибные места в Подмосковье, как правильно собирать и обрабатывать грибы.

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Как понять, что пора идти за грибами

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Ждать, когда кто-то из знакомых расскажет, как удачно сходил за грибами, — провальная стратегия. К тому моменту, как вы там окажетесь, грибов, скорее всего, уже не будет. В этом вопросе полагаться нужно на себя и свои знания.

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Для роста грибов нужно несколько условий: высокая влажность и теплая погода. Идеальное время идти за грибами — через несколько дней после дождей. Грибы подрастут, но не перезреют, а в это время вы их соберете. И это вы будете тем самым знакомым, который всем расскажет, как удачно сходил за грибами.

Самые грибные места в Подмосковье

На самом деле у каждого грибника есть любимый лес, а в нем любимые места, где чаще всего попадается много грибов. Но если вы только начинаете интересоваться грибной темой или хотите расширить горизонты, то можно съездить и в другие места. Главное — грибы не растут в высокой траве, самыми урожайными будут смешанные леса, в которых растут и лиственные, и хвойные деревья. Вообще грибы не всегда отличаются постоянством и предпочитают менять, но самыми урожайными из года в год становятся Коломенский, Рузский и Ступинский районы.

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В 2022 году грибникам стоит обратить внимание на такие места:

Наро-Фоминск — Киевское направление,

Икша, Турист, Морзки — Савеловское направление,

Подрезково, Фроловское, Покровка, Головково — Ленинградское направление,

Абрамцево, Калистово, Семхоз — Ярославское направление,

Кузяево — Казанское направление.

Сюда можно добраться на электричке или поехать на автомобиле. В последнем случае вы сможете привезти больше грибов, но имейте в виду, что и времени на их обработку понадобиться больше. Желательно уехать от Москвы не менее, чем на 50 километров, чтобы быть уверенным в полной безопасности грибов. Также не стоит их собирать вблизи дорог, промышленных предприятий и, конечно же, свалок. Грибы имеют свойство накапливать токсичные вещества.

Самые популярные грибы

Белый гриб — королевский гриб с невероятным вкусом и потрясающим ароматом, хорош и в супе, и сам по себе. Отличительные признаки — бурая шляпка, толстая ножка и белоснежная сочная мякоть.

Подберезовики — серо-коричневая шляпка, относительно высокая пестрая ножка, растет только под березами. Если гриб похож на подберезовик, а рядом нет березы, этот гриб не нужно брать, он может быть ядовитым.

Подосиновики — та же самая история, ищем только под осиной. Он не такой стройный как подберезовик, а шляпка у него красноватая.

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Лисички — сезон лисичек начинается в июле. Их ни с чем не перепутать, но тем не менее опасайтесь ложных лисичек, они отличаются зеленовато-желтоватым оттенком.

Рыжики — желто-розовые или оранжево-красные, выделяют млечный сок красноватого оттенка, растет чаще всего в хвойных лесах.

Волнушки — симпатичные грибочки красивого розового цвета, особенно распространены в березовых лесах.

Груздь настоящий — из того же семейства сыроежковых, что и волнушка, но светлого цвета. Прекрасный гриб для засолки.

Как не потеряться в лесу

Не стоит ходить в лес одному, всегда собирайтесь компанией. Возьмите с собой не только телефон, но и внешнее зарядное устройство. Не нужно слушать музыку в наушниках. В лесу нужно слушать лес и друг друга, возможно, вашему товарищу понадобится помощь, но он не сможет до вас докричаться. Хорошая идея — взят с собой свисток.

Одевайтесь в яркую, хорошо заметную одежду, не нужно наряжаться в камуфляж. Это нужно для того, чтобы вас могли быстрее обнаружить, если вы случайно заблудитесь. Не уходите далеко от тропинки, держите ее в поле зрения.

Простые правила

Вопреки распространенному мнению грибы не нужно срезать ножом, так больше шансов повредить грибницу, поскольку оставшийся пенек может начать гнить. Лучше аккуратно взять гриб за ножку и мягко выкрутить его из земли. Не собирайте грибы в пакеты. Лучше возьмите сумку из ткани или корзинку — грибы должны дышать, а в пакете они могут испортиться раньше времени. Не оставляйте грибы на следующий день, сразу же перебирайте, мойте и варите. Безжалостно выбрасывайте червивые и подгнившие. Затем хорошо промойте несколько раз. После этого проварите 30 минут после закипания. Воду можно подсолить, добавить перец и лавровый лист.

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Дальше с этими грибами можно делать все что угодно. Жарить с картошкой или использовать как самостоятельный гарнир, замораживать, пропускать через мясорубку и делать грибные котлеты, кстати, такой фарш тоже можно заморозить.

Если планируете сушить грибы, помните, что для этого подходят не все, а только благородные, например, белые или подберезовики. Грибы нужно нанизать на нитку и сушить в подвешенном состоянии. Это важно, потому что они должны хорошо проветриваться со всех сторон.