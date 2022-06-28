Грибные места Подмосковья в 2022 году

Вообще-то грибники не любят делиться своими любимыми местами, но «Рамблеру» совершенно не жалко. В нашем материале — о том, где искать самые грибные места в Подмосковье, как правильно собирать и обрабатывать грибы.
Ждать, когда кто-то из знакомых расскажет, как удачно сходил за грибами, — провальная стратегия. К тому моменту, как вы там окажетесь, грибов, скорее всего, уже не будет. В этом вопросе полагаться нужно на себя и свои знания.
Для роста грибов нужно несколько условий: высокая влажность и теплая погода. Идеальное время идти за грибами — через несколько дней после дождей. Грибы подрастут, но не перезреют, а в это время вы их соберете. И это вы будете тем самым знакомым, который всем расскажет, как удачно сходил за грибами.
На самом деле у каждого грибника есть любимый лес, а в нем любимые места, где чаще всего попадается много грибов. Но если вы только начинаете интересоваться грибной темой или хотите расширить горизонты, то можно съездить и в другие места. Главное — грибы не растут в высокой траве, самыми урожайными будут смешанные леса, в которых растут и лиственные, и хвойные деревья. Вообще грибы не всегда отличаются постоянством и предпочитают менять, но самыми урожайными из года в год становятся Коломенский, Рузский и Ступинский районы.
В 2022 году грибникам стоит обратить внимание на такие места:
Сюда можно добраться на электричке или поехать на автомобиле. В последнем случае вы сможете привезти больше грибов, но имейте в виду, что и времени на их обработку понадобиться больше. Желательно уехать от Москвы не менее, чем на 50 километров, чтобы быть уверенным в полной безопасности грибов. Также не стоит их собирать вблизи дорог, промышленных предприятий и, конечно же, свалок. Грибы имеют свойство накапливать токсичные вещества.
Не стоит ходить в лес одному, всегда собирайтесь компанией. Возьмите с собой не только телефон, но и внешнее зарядное устройство. Не нужно слушать музыку в наушниках. В лесу нужно слушать лес и друг друга, возможно, вашему товарищу понадобится помощь, но он не сможет до вас докричаться. Хорошая идея — взят с собой свисток.
Одевайтесь в яркую, хорошо заметную одежду, не нужно наряжаться в камуфляж. Это нужно для того, чтобы вас могли быстрее обнаружить, если вы случайно заблудитесь. Не уходите далеко от тропинки, держите ее в поле зрения.
Дальше с этими грибами можно делать все что угодно. Жарить с картошкой или использовать как самостоятельный гарнир, замораживать, пропускать через мясорубку и делать грибные котлеты, кстати, такой фарш тоже можно заморозить.
Если планируете сушить грибы, помните, что для этого подходят не все, а только благородные, например, белые или подберезовики. Грибы нужно нанизать на нитку и сушить в подвешенном состоянии. Это важно, потому что они должны хорошо проветриваться со всех сторон.