Американская журналистка посетила «Вкусно — и точка» и поделилась впечатлениями

Американская журналистка Андреа Палашано (Andrea Palasciano) посетила ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» на Пушкинской площади в Москве и сравнила блюда с оригинальными блюдами «Макдоналдса». Впечатлениями от визита она поделилась в колонке для Business Insider.

Фото: Сергей Рыбежский / Коммерсантъ Сергей Рыбежский / Коммерсантъ

В первую очередь американка обратила внимание на то, что после ребрендинга из меню исчезли «Хэппи Мил», «Биг Мак» и «Макфлури». Одним из наиболее заметных изменений, по ее мнению, также стала упаковка. Теперь она белая, и на ней нет логотипов.

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Журналистка призналась, что она не завсегдатай «Макдоналдса», но у нее очень яркие детские воспоминания о еде из этого заведения. Она решила воссоздать свой стандартный заказ из прошлого и начала с основного блюда быстрого питания — чизбургера. По словам девушки, булочка и сыр были совершенно такими же, как и в оригинальном блюде, но котлета показалась ей менее соленой. Она также заявила, что в бургере не было ломтика маринованного огурца. Замена «Филе-о-Фиш» — «Фиш Бургер» — приятно удивила американку. По ее словам, бургер ничуть не изменился. «Булочка, рыба — все то же самое, вплоть до слегка загадочного белого соуса», — отметила она.

Картофель фри показался журналистке менее соленым и хрустящим, чем она ожидала. А вот наггетсы не разочаровали. «Они хрустящие, курица нежная, и у них такая же причудливая форма, как всегда», — констатировала она.

Мороженое во «Вкусно — и точка» поставляется в стаканчиках меньшего размера, чем в «Макдоналдсе», указала девушка. «Это был разочаровывающий финал», — добавила она, отметив при этом, что на вкус мороженое осталось таким же вкусным.

«Мой вердикт? Вкус нового российского "Макдоналдса" практически такой же, как и раньше. Как будто почти ничего не произошло», — резюмировала американка.