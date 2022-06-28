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3 часа назад

Более 20 тысяч археологических предметов было обнаружено в центре Москвы

Вечерняя Москва

Специалисты обнаружили более 20 тысяч археологических предметов в ходе работ на Тверской улице. Об этом сообщили руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

В центре Москвы обнаружено более 20 тыс. археологических предметов
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Обнаруженный материал и письменные источники позволяют приблизительно датировать культурные слои на этой территории XVII–XX веками. Большая часть находок относится к промежутку с 20-х годов XVIII века до середины XIX века",

— сказал он.

Раскопки проводились в исторической зоне Белого города на землях Новгородской сотни. Раньше здесь жили зажиточные люди и находились участки обширных усадеб. Всего на выделенной территории было оборудовано семь раскопов, три из которых уже полностью изучены.

В ходе работ специалисты обнаружили фарфоровую кофейную чашку с клеймом Торгового дома Филиппова, а также фарфоровое блюдце с клеймом завода братьев Корниловых. Находки датируются XX и XIX веками соответственно. Кроме этого, были найдены аптечные флаконы XIX века, в которых сохранилась жидкость, передает официальный сайт мэра Москвы.

Столичные археологи проводят раскопки на разных улицах Москвы в поисках монет Петровской эпохи. Подобные находки обнаруживают в местах плотной городской исторической застройки. После чего их реставрируют и передают в государственную часть музейного фонда России.

Места,Алексей Емельянов,
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