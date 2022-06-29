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5 часов назад

В России появится первый пляж на крыше жилого дома

Мир новостей

Весьма оригинальная курортная площадка будет построена в Москве.

В России появится первый пляж на крыше жилого дома
Фото: Мир новостейМир новостей

Реализующая необычный проект компания «АЕОН-Девелопмент» сообщила, что пляж будет располагаться на новом жилом комплексе River Park Towers Кутузовский на Кутузовском проспекте. Его организуют на 5 крышах общей площадью 2,5 тысячи кв. м на высоте 180 м. В целях безопасности курортная зона будет огорожена стеклянным барьером высотой 4 м.

Посетители зоны отдыха смогут воспользоваться джакузи, лежаками и душевыми комнатами с санузлами. Также будут оборудованы кухни с грилями и организованы места для занятий йогой.

Компаниям на 4 - 8 человек можно будет расположиться в беседках-иглу с обогревом, аудиосистемой, интернетом и зарядными устройствами.

Благодаря комплексному проекту озеленения крыши смогут оставаться декоративными круглый год.

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