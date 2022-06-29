ГЛАВLETO в Парке «Красная Пресня»

Незабываемый уикенд инструментальной музыки на живописном острове в самом центре Москвы. Оркестр «Simple Music Ensemble» — это коллектив профессиональных музыкантов, исполняющих любимую музыку на самых необычных площадках. Основу их репертуара составляют выдающиеся произведения разных эпох, экспериментальная музыка и саундтреки из великих кинокартин в собственной оригинальной аранжировке.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

7, 8 и 9 июля, вас ждут три дня неоклассики в исполнении симфонического оркестра. Композиции Людовико Эйнауди, Ханса Циммера и знаменитые саундтреки, знакомые каждому ценителю мирового кинематографа.

Вы только представьте, летний вечер в прекрасном парке Красная Пресня, на острове с арочными мостами. Закатное солнце, уходящее за деревья, пробиваясь сквозь ветви оранжево-красными потоками и великолепная музыка в исполнении оркестра. Такие эмоции не забываются. Это и есть настоящее лето и настоящее тепло, которое согревает сердце и душу в течение долгого времени.

Пресс-служба

Людовико Эйнауди — итальянский композитор и пианист, который учился у композитора Лучано Берио. Начал свою карьеру в качестве классического композитора, вскоре стал развиваться и в других стилях, включая поп- и рок-музыку, этническую и народную. Известна любовь Эйнауди к стилю эмбиент. Его музыка часто медитативная и интроспективная, с опорой на минимализм и современную поп-музыку.

Пресс-служба

Ханс Циммер — один из самых известных современных музыкантов, автор музыки к множеству фильмов: «12 лет рабства», «Бегущий по лезвию 2049», «Дюнкерк», «Гладиатор», «Тонкая красная линия», «Как можно лучше», «Человек дождя», трилогия «Темный рыцарь», «Начало», «Тельма и Луиза», «Черный ястреб», «Последний самурай» и других. Всего биография композитора насчитывает более двухсот кинопроектов.

Концерт «Simple Music Ensemble» на сцене «ГЛАВLETO» — это возможность не только получить огромное удовольствие от музыки и живого звучания инструментов в необычной атмосфере, но и вспомнить лучшие киноленты современности.

Начало в 20:00 часов.