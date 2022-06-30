Озеро Виви: чем российский водоем опасен для всего мира

Кристально чистая вода, обилие рыбы и диких зверей, которым нечасто доводится видеть людей, свежий воздух... Так туристы описывают озеро Виви, расположенное в «сердце» плато Путорана на просторах сибирской тайги. Привлекает этот водоем отчаянных путешественников не только своей первозданной красотой, но и интересным статусом — здесь расположен географический центр России.
Плато Путорана сегодня является одним из самых труднодоступных и малоизученных мест в России. Базальтовое плато, возвышающееся на севере Восточной Сибири немного севернее полярного круга, человеческая деятельность практически не затронула. Оно представляет собой сочетание возвышенной равнины и больших ущелий, и долин, дно которых часто затоплено озерами. По этой причине плато Путорана часто называют «краем десяти тысяч озер и тысячи водопадов». Конечно, точное количество их назвать не получится, но даже примерные подсчеты позволяют плато вывести по этому показателю на первое место в России. Там же находится и самый высокий водопад Евразии — Тальниковый, высота которого составляет 482 метра. С водопадами на плато Путорана связано необъяснимое и загадочное явление, которое метеорологи наблюдают ежегодно в конце декабря или начале января. На протяжении двух недель по вечерам прямо из земли выходит огромная светящаяся спираль. Ее образуют поднимающиеся в небо вращающиеся концентрические круги. «Световое шоу» длится каждый вечер минут 15, после чего светящаяся спираль попросту растворяется в темном воздушном пространстве.
Плато Путорана, по площади сопоставимое с территорией Великобритании, в 2003 году было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В переводе с эвенкийского языка, название означает «озера с крутыми берегами». Самая высокая точка плато находится на высоте 1701 метр. Но это пока что. Есть у плато Путорана одна особенность, которая вызывает беспокойство ученых. Оно ежегодно поднимается на полтора-два сантиметра. В геологических масштабах за такой короткий промежуток времени — это очень много. Создается впечатление, что территория живая — будто бы дышит.
Подъем плато можно объяснить активными подземными процессами, но и это лишь предположение. Ученые со всего мира не могут точно сказать, чего ожидать от плато в будущем. Существует несколько гипотез относительно дальнейшего развития событий.
Так, согласно первой, сейсмическая активность местности может свидетельствовать о возникновении нового мощного вулкана, который заявит о себе сразу на весь мир. Если верить второй теории, то движение геологических плит приведет к череде сильнейших землетрясений, из-за которых все Среднесибирское плоскогорье будет рассечено на несколько частей. По третьему сценарию может образоваться гигантских размеров разлом между Сибирской платформой и Западно-Сибирской плитой, куда хлынет море Лаптевых. Вне зависимости от того, как поведет себя плато, последствия для всей планеты будут ощутимыми.
На плато Путорана расположено озеро Виви. Это уникальный водоем. В озеро впадает 133 водотока разной величины. Но вытекает из него всего одна река с одноименным названием. По запасам пресной воды Виви занимает второе место в России после Байкала.
Водоем сильно вытянут в длину (примерно на 80 км при ширине не более 3-5 км), а гидрологи до сих пор не могут определиться с глубиной. Предполагается, что максимальная глубина озера достигает 800 метров, но и это величина не постоянная. Геологические исследования подтвердили, что озеро Виви в результате современных движений земной коры постоянно углубляется. Об этом свидетельствуют большие участки леса и отдельные деревья в его прибрежных водах. К тому же у озера «говорящее» название. В переводе с эвенкийского Виви означает «сумасшедший», «опасность». Как поведет себя дальше «непостоянный» водоем — неизвестно.
Но главная достопримечательность появилась на озере лишь с распадом Советского Союза. В конце 1991 года государственные границы приобрели новые очертания. Ученые высчитали новый географический центр, который и оказался на побережье озера Виви.
Первые попытки определить географический центр государства предпринимались еще в начале XX века. Тогда «отличился» Дмитрий Иванович Менделеев. «Отыскание центра России до сих пор, сколько мне известно, никогда не делалось в сколько-либо точном виде, хотя для других стран центр их находился. Примером могут служить С.-А. С. Штаты (США — прим. автора)», — размышлял создатель периодической таблицы химических элементов в своем труде «К познанию России».
Ему в 1906 году удалось выяснить, что географический центр России находится в междуречье Енисея и Оби, на берегах реки Таз. Утверждения российского ученого трудно назвать голословными. В своей научной статье «О центре России» Дмитрий Иванович представил несколько десятков формул, благодаря которым и удалось определить точные координаты этой точки.
Но спустя всего 7 лет центр Российской империи вдруг перенесли в Новосибирск. В 1913 году там была построена православная часовня Святого Николая, которую торжественно объявили центром империи. Вариант с Новосибирском не был подкреплен серьезными математическими расчетами, поэтому принято считать, что это громкое мероприятие было скорее символическим, нежели научным.
Был свой центр и у Советского Союза. Его удалось «отыскать» доктору технических наук Петру Бакуту в середине 70-х годов прошлого столетия. Вскоре точка была закреплена на местности — это исток реки Покольки, одного из притоков Таза.
Кстати, именно Петр Бакут отыскал и географический центр России. Во второй раз сделать это было не так уж и трудно, так как ранее ученым была выведена оригинальная формула. Расчеты Бакута позже подтвердили в Федеральной службе геодезии и картографии. Оказалось, что географический центр России находится в Красноярском крае, в Эвенкийском автономном округе, на юго-восточном побережье озера Виви. Правда, весенние события 2014 года, когда полуостров Крым стал частью России, «сместили» географический центр на несколько десятков метров южнее. О том, что эта необжитая территория носит такой громкий статус, говорит небольшая деревянная часовня Сергия Радонежского и скромный памятный знак.