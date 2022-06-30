Озеро Виви: чем российский водоем опасен для всего мира

Кристально чистая вода, обилие рыбы и диких зверей, которым нечасто доводится видеть людей, свежий воздух... Так туристы описывают озеро Виви, расположенное в «сердце» плато Путорана на просторах сибирской тайги. Привлекает этот водоем отчаянных путешественников не только своей первозданной красотой, но и интересным статусом — здесь расположен географический центр России.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Страна тысячи озер

Видео дня

Плато Путорана сегодня является одним из самых труднодоступных и малоизученных мест в России. Базальтовое плато, возвышающееся на севере Восточной Сибири немного севернее полярного круга, человеческая деятельность практически не затронула. Оно представляет собой сочетание возвышенной равнины и больших ущелий, и долин, дно которых часто затоплено озерами. По этой причине плато Путорана часто называют «краем десяти тысяч озер и тысячи водопадов». Конечно, точное количество их назвать не получится, но даже примерные подсчеты позволяют плато вывести по этому показателю на первое место в России. Там же находится и самый высокий водопад Евразии — Тальниковый, высота которого составляет 482 метра. С водопадами на плато Путорана связано необъяснимое и загадочное явление, которое метеорологи наблюдают ежегодно в конце декабря или начале января. На протяжении двух недель по вечерам прямо из земли выходит огромная светящаяся спираль. Ее образуют поднимающиеся в небо вращающиеся концентрические круги. «Световое шоу» длится каждый вечер минут 15, после чего светящаяся спираль попросту растворяется в темном воздушном пространстве.

Живая территория

Плато Путорана, по площади сопоставимое с территорией Великобритании, в 2003 году было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В переводе с эвенкийского языка, название означает «озера с крутыми берегами». Самая высокая точка плато находится на высоте 1701 метр. Но это пока что. Есть у плато Путорана одна особенность, которая вызывает беспокойство ученых. Оно ежегодно поднимается на полтора-два сантиметра. В геологических масштабах за такой короткий промежуток времени — это очень много. Создается впечатление, что территория живая — будто бы дышит.

Подъем плато можно объяснить активными подземными процессами, но и это лишь предположение. Ученые со всего мира не могут точно сказать, чего ожидать от плато в будущем. Существует несколько гипотез относительно дальнейшего развития событий.

Так, согласно первой, сейсмическая активность местности может свидетельствовать о возникновении нового мощного вулкана, который заявит о себе сразу на весь мир. Если верить второй теории, то движение геологических плит приведет к череде сильнейших землетрясений, из-за которых все Среднесибирское плоскогорье будет рассечено на несколько частей. По третьему сценарию может образоваться гигантских размеров разлом между Сибирской платформой и Западно-Сибирской плитой, куда хлынет море Лаптевых. Вне зависимости от того, как поведет себя плато, последствия для всей планеты будут ощутимыми.

Всегда разное озеро

На плато Путорана расположено озеро Виви. Это уникальный водоем. В озеро впадает 133 водотока разной величины. Но вытекает из него всего одна река с одноименным названием. По запасам пресной воды Виви занимает второе место в России после Байкала.

Водоем сильно вытянут в длину (примерно на 80 км при ширине не более 3-5 км), а гидрологи до сих пор не могут определиться с глубиной. Предполагается, что максимальная глубина озера достигает 800 метров, но и это величина не постоянная. Геологические исследования подтвердили, что озеро Виви в результате современных движений земной коры постоянно углубляется. Об этом свидетельствуют большие участки леса и отдельные деревья в его прибрежных водах. К тому же у озера «говорящее» название. В переводе с эвенкийского Виви означает «сумасшедший», «опасность». Как поведет себя дальше «непостоянный» водоем — неизвестно.

Но главная достопримечательность появилась на озере лишь с распадом Советского Союза. В конце 1991 года государственные границы приобрели новые очертания. Ученые высчитали новый географический центр, который и оказался на побережье озера Виви.

В центре внимания

Первые попытки определить географический центр государства предпринимались еще в начале XX века. Тогда «отличился» Дмитрий Иванович Менделеев. «Отыскание центра России до сих пор, сколько мне известно, никогда не делалось в сколько-либо точном виде, хотя для других стран центр их находился. Примером могут служить С.-А. С. Штаты (США — прим. автора)», — размышлял создатель периодической таблицы химических элементов в своем труде «К познанию России».

Ему в 1906 году удалось выяснить, что географический центр России находится в междуречье Енисея и Оби, на берегах реки Таз. Утверждения российского ученого трудно назвать голословными. В своей научной статье «О центре России» Дмитрий Иванович представил несколько десятков формул, благодаря которым и удалось определить точные координаты этой точки.

Но спустя всего 7 лет центр Российской империи вдруг перенесли в Новосибирск. В 1913 году там была построена православная часовня Святого Николая, которую торжественно объявили центром империи. Вариант с Новосибирском не был подкреплен серьезными математическими расчетами, поэтому принято считать, что это громкое мероприятие было скорее символическим, нежели научным.

Был свой центр и у Советского Союза. Его удалось «отыскать» доктору технических наук Петру Бакуту в середине 70-х годов прошлого столетия. Вскоре точка была закреплена на местности — это исток реки Покольки, одного из притоков Таза.