5 необычных морских обитателей, иногда заплывающих в Балтику

На российской части Куршской косы недалеко от литовской границы в четверг, 30 июня, заметили самку моржа. Она провела на побережье сутки и уплыла. «Клопс» подготовил подборку, каких еще необычных морских обитателей встречали на Балтике.

Фото: Клопс.Ru Клопс.Ru

Видео дня

Больше десяти лет назад рыбаку на спиннинг попалась рыба-меч. Трофей обнаружил калининградец Алексей Лятун во время ночной рыбалки. Техник по аквариумам приехал на море с друзьями. Еще одну рыбину видели в 2016 году в Светлогорске.

«Заход рыбы-меч в Балтику — явление редкое, но не уникальное, — Она водится в теплых водах Атлантики. Бывает, что оттуда заходит в Северное море, а из него — в Балтику. Подобные случаи отмечены на Куршской косе в 2003 году»,

— отмечал Ефим Кукуев, старший научный сотрудник музея АлантНИРО, кандидат биологических наук.

Клопс.Ru

Четыре года назад отдыхающие на Куршской косе видели резвящегося в море кита. Люди следили за тем, как он переворачивался, была видна белая часть хвоста и плавник исполина.

«Эти животные заплывали в наши воды и в историческое время, о чем свидетельствует фото из книг Оскара Шлихта «Куршская коса в описаниях и иллюстрациях»»,

— рассказывали в пресс-службе нацпарка.

Клопс.Ru

Обитательницу тропических морей выловили польские рыбаки в 2014-м. Трофей дважды попадал в сети около города Хель.

В первый раз, зная, что ее мясо ядовито, рыбаки выбросили рыбу в море. Когда она попалась во второй раз, то была уже мертва. Специалисты объясняют это тем, что теплолюбивая особь замерзла в холодных водах Балтики.

Клопс.Ru

Недалеко от поселка Поваровка Артём Фадеев увидел пару дельфинов. Заведующая лабораторией морской экологии Института океанологии им. Ширшова Елена Ежова рассказала, что ничего удивительного в этом нет. Она предположила, что это морские свиньи — одна из разновидностей дельфиновых.

По словам Ежовой, млекопитающее относится к охраняемым видам, численность их в Балтийском море очень мала. Основную опасность для этого вида представляют рыбацкие сети, морские жители запутываются в них и начинают задыхаться. В Польше и Германии даже есть специальная программа — рыбаки ставят на сети специальное электронное устройство, которое отпугивает морских свиней.