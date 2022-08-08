Как растут деревья в Сахаре

Невероятно, но факт: пустыня Сахара не такая уж безжизненная, как принято считать. "Рамблер" рассказывает, как так вышло, что в Сахаре растут деревья.

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Даже в самых засушливых районах пустыни можно встретить деревья — 0,7 на гектар, а на двух гектарах — одно или два. Всего же было обследовано 1,3 миллиона квадратных километров. Сделать такие подсчеты стало возможным благодаря развитию технологий: теперь можно получить спутниковые снимки из космоса с высоким разрешением, а затем обработать их с помощью искусственного интеллекта. Вручную посчитать деревья на 11 тысячах снимков было бы очень сложно. Всего в Сахаре найдено примерно 1,8 миллиарда деревьев, большая часть которых расположена в Западной Сахаре и пограничной области на юге Сахары, называемой Сахель. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Nature.

Но это вовсе не значит, то ученые остались без работы, чтобы научить нейросеть распознавать деревья, пришлось вручную отметить 90 тысяч деревьев, на эту работу ушел год. Нейросети понадобилось несколько часов, чтобы обнаружить и посчситать оставшиеся деревья.

Теперь эксперты полагают, что таким образом можно отслеживать динамику и делать прогнозы о том, как будет развиваться растительный мир на этой территории и какое влияние на него оказывает деятельность человека.