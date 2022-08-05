Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Где находится самое сухое место на земле

Катя Кобышева

Отвечая на вопрос о самом засушливом месте на земле, многие скажут, что это пустыня, самые эрудированные уточнят — Атакама, но все равно ошибутся. "Рамблер" рассказывает, какое место на земле действительно является самым сухим.

Где находится самое сухое место на земле
Фото: PxHerePxHere

Сухие долины Мак-Мердо, расположенные к западу от одноименного пролива. Из-за катабатического ветра, скорость потоков которого достигает 150 км/ч здесь практически нет снега и льда, поскольку вся влага моментально испаряется и выдувается.

Это самая большая зона в Антарктике без снега и льда — около 8 тысяч квадратных километров. Считается, что ни снежного, ни ледяного покрова на этой территории нет более 8 миллионов лет, а осадки отсутствуют более 2 миллионов лет. В более влажных скалах ученые нашли растения-эндолиты, а вот пробы грунта, взятые в долине Университета, показали, что в них нет ни жизни, ни даже ее признаков. Из-за того, что условия этих долин очень похожи на марсианские, ученые NASA проводили здесь испытания космических аппаратов "Викинг".

Главной достопримечательностью этих мест считается Кровавый водопад в долине Тейлора. Своим цветом он обязан деятельности анаэробных бактерий, которые перерабатывают железо и серу.

А вот на противоположной стороне пролива условия получше, здесь располагается исследовательская станция Мак-Мердо, которая считается неофициальной столицей Антарктики, в среднем здесь круглый год живут около 1300 человек. Кстати, рядом со станцией до сих пор сохраняется хижина Роберта Росса, который построил ее в 1902 году.

Места,Роберт Росс,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители