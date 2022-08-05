Где находится самое сухое место на земле

Отвечая на вопрос о самом засушливом месте на земле, многие скажут, что это пустыня, самые эрудированные уточнят — Атакама, но все равно ошибутся. "Рамблер" рассказывает, какое место на земле действительно является самым сухим.

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Сухие долины Мак-Мердо, расположенные к западу от одноименного пролива. Из-за катабатического ветра, скорость потоков которого достигает 150 км/ч здесь практически нет снега и льда, поскольку вся влага моментально испаряется и выдувается.

Это самая большая зона в Антарктике без снега и льда — около 8 тысяч квадратных километров. Считается, что ни снежного, ни ледяного покрова на этой территории нет более 8 миллионов лет, а осадки отсутствуют более 2 миллионов лет. В более влажных скалах ученые нашли растения-эндолиты, а вот пробы грунта, взятые в долине Университета, показали, что в них нет ни жизни, ни даже ее признаков. Из-за того, что условия этих долин очень похожи на марсианские, ученые NASA проводили здесь испытания космических аппаратов "Викинг".

Главной достопримечательностью этих мест считается Кровавый водопад в долине Тейлора. Своим цветом он обязан деятельности анаэробных бактерий, которые перерабатывают железо и серу.