Британские археологи проведут раскопки Камня Артура. Это мегалитическое сооружение в графстве Херефордшир, которое ранее связывали с мифическим героем, сообщает Heritage Daily.

Фото: Мир24 Мир24

Памятник представляет собой камеру, сложенную из девяти вертикальных камней. На вершине расположен огромный валун, который, по оценкам, весит около 25 тонн.

Легенды гласят, что некогда король Артур победил на этом месте великана, и тот, падая, оставил на камне отпечаток. По другой версии, следы оставил сам Артур, когда преклонил колени для молитвы.

В ХХ веке стало известно, что сооружение возвели между 3700 и 2700 годами до н.э. Следовательно, оно никак не может быть связано с королем – по преданиям, он жил в XIII веке. Но, несмотря на это, Камень Артура представляет большой интерес для историков.

Археологи рассчитывают обнаружить человеческие останки, наконечники стрел и керамику. Эти артефакты позволят больше узнать о тех, кто некогда возвел гробницу.

Исследователи впервые поднимут дерн вокруг Камня Артура, чтобы выявить скрытые подземные объекты. Согласно предыдущим исследованиям, изначально памятник простирался в поле на юго-запад и, возможно, имел форму невысокого холма с закругленными краями.

«Камень Артура – один из самых значительных памятников каменного века в стране, и эти раскопки дают действительно редкий и захватывающий шанс для представителей общественности прийти и увидеть археологов в действии»,

– отметила менеджер-волонтер «Английского наследия» Джинни Слейд.