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2 часа назад

В Северной Осетии благоустроят древние захоронения

Lenta.ruиещё 2

Волонтеры благоустроят территории цыртов — могильников XV—XIX веков в Северной Осетии. Об этом сообщает ТАСС.

В Северной Осетии благоустроят древние захоронения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Работы проведут в рамках проекта «Сохранение исторической памяти Осетии. Наследие прошлого».

«Цырты — осетинские надгробия, символически изображающие умершего, фамильные памятники захоронения с элементом резьбы по камню XV—XIX веков. В рамках реализации проекта волонтеры культуры республики проведут экспедицию по исследованию известных только по слухам надгробий протяженностью 20-22 километра, проведут необходимые работы по очистке территорий нахождения от грязи и мусора»,

— сообщил руководитель агентства развития сельских территорий «Кавказ Живи» Захурбек Юлдашев.

Он рассказал, что все объекты будут нанесены на карты, а фамильные могильники — в паспорта туристических маршрутов.

Ожидается, что древние объекты станут посещаемыми и будут способствовать сохранению исторической памяти. Также в рамках проекта подготовят короткометражный документальный фильм.

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