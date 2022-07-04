В Северной Осетии благоустроят древние захоронения

«Цырты — осетинские надгробия, символически изображающие умершего, фамильные памятники захоронения с элементом резьбы по камню XV—XIX веков. В рамках реализации проекта волонтеры культуры республики проведут экспедицию по исследованию известных только по слухам надгробий протяженностью 20-22 километра, проведут необходимые работы по очистке территорий нахождения от грязи и мусора»,