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4 часа назад

Эйфелева башня нуждается в серьезном ремонте

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Металлическая башня в центре Парижа, названная в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля, нуждается в серьезном ремонте из-за ржавчины. Об этом пишут СМИ.

Эйфелева башня нуждается в серьезном ремонте
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Конструкция находится в плачевном состоянии с 2010 года. Башню необходимо полностью разобрать, отремонтировать и перекрасить»,

– отмечают специалисты.

Добавим, что в Париже в 2024 году будут проводить Олимпийские игры. К этому мероприятию планируется провести только косметическое восстановление башни, пишут АиФ.

Ранее сообщалось, летом прошлого года Эйфелева башня официально открылась для посетителей после долгого перерыва из-за пандемии COVID-19. Эйфелева башня будет открыта семь дней в неделю с 9:30 утра до 22:00.

Места,Гюстав Эйфель,
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