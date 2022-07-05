Эйфелева башня нуждается в серьезном ремонте

Металлическая башня в центре Парижа, названная в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля, нуждается в серьезном ремонте из-за ржавчины. Об этом пишут СМИ.
«Конструкция находится в плачевном состоянии с 2010 года. Башню необходимо полностью разобрать, отремонтировать и перекрасить»,
– отмечают специалисты.
Добавим, что в Париже в 2024 году будут проводить Олимпийские игры. К этому мероприятию планируется провести только косметическое восстановление башни, пишут АиФ.
Ранее сообщалось, летом прошлого года Эйфелева башня официально открылась для посетителей после долгого перерыва из-за пандемии COVID-19. Эйфелева башня будет открыта семь дней в неделю с 9:30 утра до 22:00.