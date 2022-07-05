Где находится «китайская Атлантида»

Древний город Ши-Чен был затоплен в 1959 году во время строительства гидроэлектростанции, в результате чего «Город льва» оказался на дне водохранилища недалеко от озера Цяньдао (оно также называется озером Тысячи островов). Что известно об этом месте и какие тайны оно скрывает, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Legion-media Legion-media

Ши-Чен был заложен в 621 году у подножия Горы Пяти львов. Пять городских ворот с башнями, шесть каменных улиц — все оказалось под водой на глубине почти 40 метров по милости властей Китая. Они не только затопили свыше 350 деревень и 27 городов (на дне озера оказался не только Ши-Чен), но и переселили в другие районы всех жителей той местности (более 300 тысяч человек).

Размер «Города льва» — около 62 футбольных полей. Удивительно, но даже спустя полвека Ши-Чен прекрасно сохранился, включая деревянные балки и ступени, будто «китайская Атлантида» обитаема, и кто-то тщательно поддерживает там порядок. Таинственное подводное царство сейчас пользуется огромной популярностью у дайверов и привлекает ежегодно тысячи и тысячи туристов.