Загадки катакомб в Чехии, которые до сих пор не могут раскрыть

Йиглава — город на юго-востоке Чехии, буквально напичканный достопримечательностями – тут есть и красивейшие костелы, и знаменитая Ратуша, и Врата Божьей Матери. Но наибольший интерес у туристов вызывает загадочное место, наполненное огромным количеством слухов и легенд. Это 25-километровые катакомбы, вырытые много веков назад, которые проходят через весь город. Какие тайны скрывает это место и почему как магнитом притягивает ученых и мистиков, читайте в материале «Рамблера».

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

Катакомбы Йиглавы когда-то были шахтами по добыче серебра, правда, через пару сотен лет залежи драгоценного металла истощились и «серебряная лихорадка» в городе сошла на нет.

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Когда именно под городом появились первые катакомбы, точно не установлено. Согласно последней версии ученых, они были вырыты на рубеже ХІІІ–ХІV столетий и какое-то время использовались для хозяйственных нужд — там прятали бочки с пивом и вином, хранили фрукты и овощи, а некоторые помещения даже представляли собой мастерские, в которых трудились ремесленники.

Во время Второй Мировой войны местные жители использовали эти катакомбы как бомбоубежище, хотя оккупировавшие город немцы постарались закрыть большую их часть в целях собственной безопасности.

wikipedia.org

Со второй половины прошлого века достопримечательность «Йиглавское подземелье» стала доступна для туристов. В основном их привлекают легенды, окутывающие катакомбы. Так, среди местных жителей ходят слухи о привидениях, блуждающих по подземному лабиринту, а посетители «подземного музея» утверждают, что отчетливо слышали в тоннелях звуки органа.

Масла в огонь добавили и показания специалистов, исследовавших катакомбы: в 1996 году в тоннелях работали археологи, которые зафиксировали, что в указанном легендами месте действительно слышен звук органа. Археологов обследовали — массовые галлюцинации исключены. Причину загадочного явления установить так и не удалось.