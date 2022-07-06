Во Флориде объявили карантин из-за гигантской улитки

Департамент сельского хозяйства и бытового обслуживания Флориды объявил карантин из-за обнаружения опасной улитки. Введенные карантинные меры запрещают местным жителям перемещать моллюсков и предметы, которых касались животные, в обозначенную карантинную зону или из нее. Об этом сообщает New York Post.

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Жители округа Паско обнаружили на улицах города гигантскую африканскую сухопутную улитку, которая может нанести вред как людям, так и дикой природе. Животное является переносчиком крысиного легочного червя, который может спровоцировать у человека менингит.

В ведомстве сообщили, что специалисты обследуют территории и распыляют ядовитую приманку на основе метальдегида.