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4 часа назад

Медведи замечены за прогулками по ж/д станции на Сахалине

Газета.Ru

Очевидцы сняли, как бурый медведь гуляет по железнодорожной станции на Сахалине. Об этом сообщил Telegram-канал "ЧП Сахалин".

Медведи замечены за прогулками по ж/д станции на Сахалине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Через участки путей в Макаровском проходят целые медвежьи тропы, пишут авторы канала. Иногда животные даже гибнут под составами, но это их не заставляет бояться станций. На кадрах, снятых 7 июля, молодой медведь-пестун вальяжно прогулялся по рельсам на станции Заозерное. Снял его на видео машинист. Летом прошлого года на Сахалине поезд задавил медведя.

По факту поступившей информации о сбитом на железнодорожных путях буром медведе сотрудниками ГКУ "Сахалинские лесничества" проведено обследование предполагаемого места события, в результате которого на железнодорожных путях и вблизи них были обнаружены части тела животного. В таких случаях законодательство предусматривает возмещение ущерба, нанесенного объектам животного мира.

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