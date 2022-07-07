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19 минут назад

В Токио появилось кафе из сериала "Очень странные дела"

Газета.Ru

Заведение по мотивам популярного серила "Очень странные дела" открылось в центре японской столицы, сообщает ТАСС.

В Токио появилось кафе из сериала "Очень странные дела"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Посетителям, как смог убедиться корр. ТАСС, предлагается шагнуть в перевернутый мир и отведать блюда с отсылками к франшизе. В честь выхода нового сезона интерьер ресторана сети кофеен Pronto был переделан под стилистику сериала. В меню кафе представлены блюда, отсылающие к франшизе.

Так, посетители могут заказать бургер, который впервые в жизни попробовала одна из главных героинь сериала Одиннадцать, или пасту с ростбифом, которая внешне выглядит как голова демогоргона. Кафе вызвало сильный ажиотаж, поэтому попасть в него можно только по предварительной записи. В среднем желающие ожидают четыре часа, чтобы попасть внутрь. Изменения в кафе сохранятся до сентября этого года.

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