В Токио появилось кафе из сериала "Очень странные дела"

Посетителям, как смог убедиться корр. ТАСС, предлагается шагнуть в перевернутый мир и отведать блюда с отсылками к франшизе. В честь выхода нового сезона интерьер ресторана сети кофеен Pronto был переделан под стилистику сериала. В меню кафе представлены блюда, отсылающие к франшизе.

Так, посетители могут заказать бургер, который впервые в жизни попробовала одна из главных героинь сериала Одиннадцать, или пасту с ростбифом, которая внешне выглядит как голова демогоргона. Кафе вызвало сильный ажиотаж, поэтому попасть в него можно только по предварительной записи. В среднем желающие ожидают четыре часа, чтобы попасть внутрь. Изменения в кафе сохранятся до сентября этого года.