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2 часа назад

Самую высокую статую Христа установят в Армении

Lenta.ru

равительство Армении предварительно одобрило установку статуи Иисуса Христа на горе Атис Гагиком Царукяном. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает «Арменпресс».

Самую высокую статую Христа установят в Армении
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Наша предварительная оценка проекта положительная, так как мы считаем, что он принесет значительный туристический интерес в Армению», — объяснил Пашинян.

По его словам, соответствующие ведомства должны обсудить возведение монумента и принять решение.

Премьер-министр также выразил надежду, что проект самой высокой статуи Иисуса Христа будет продвигаться вперед, как и было запланировано. Высота памятника в Армении составит 77 метров, то есть превзойдет высоту статуи Христа в Рио-де-Жанейро.

Места,Никол Пашинян,Гагик Царукян,Иисус Христос,
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