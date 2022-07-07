Самую высокую статую Христа установят в Армении

«Наша предварительная оценка проекта положительная, так как мы считаем, что он принесет значительный туристический интерес в Армению», — объяснил Пашинян.

Премьер-министр также выразил надежду, что проект самой высокой статуи Иисуса Христа будет продвигаться вперед, как и было запланировано. Высота памятника в Армении составит 77 метров, то есть превзойдет высоту статуи Христа в Рио-де-Жанейро.