«Калина Красная» выбрала победителя «Грушинского фестиваля»

49-й «Грушинский фестиваль», проходивший с 30 июня по 3 июля на Мастрюковских озёрах в Самарской области, собрал свыше 50 000 зрителей. Генеральным информационным спонсором крупнейшего слёта исполнителей и поклонников авторской музыки из разных регионов России и других стран выступила «Калина Красная».

Фото: Пресс-служба «Калина Красная» Пресс-служба «Калина Красная»

На территории палаточного городка были размещены баннеры, указатели и доски объявлений со слоганом радиостанции — «Музыка русской души». Брендированная зона «Калины Красной» круглосуточно принимала гостей, а в уютном шатре в самом центре Грушинской поляны можно было приятно провести время и получить фирменный мерч — футболки, сумки и кепки.

Специальным членом жюри «Грушинского фестиваля» стал главный редактор «Калины Красной» Александр Карпенко. Из восьми лауреатов вокального конкурса он выбрал Ивана Дубовицкого из Москвы, исполнившего «Сон о Марии». Музыкант получил электро-акустическую гитару, почётный диплом и гарантированную ротацию в радиоэфире.

Александр Карпенко, главный редактор «Калины Красной»:

«Песня победителя, написанная на стихи Арсения Тарковского, идеально впишется в плейлист “Калины Красной” среди произведений Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Олега Митяева, а также других знаменитых бардов. И, уверен, доставит удовольствие нашим многочисленным слушателям».

За свою почти полувековую историю «Грушинский фестиваль» стал культурным феноменом в музыкальной индустрии, объединяющим десятки и сотни тысяч любителей авторской песни. На мероприятии было представлено 13 концертных площадок, спортивные и другие тематические зоны.