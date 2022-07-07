«ГЛАВLETO» в Парке «Красная Пресня». Мировые рок-хиты

14 июля на сцене «ГЛАВLETO» в парке «Красная Пресня» прозвучат мировые рок-хиты в исполнении классического коллектива «Simple Music Ensemble». Мощь и драйв знакомых каждому композиций в завораживающей аранжировке. Такое пропустить нельзя.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

«Muse», «Metallica», «Nirvana», «Coldplay», «Rammstein», «System of a Down» и другие яркие представители мировой рок-сцены знакомы каждому меломану, а их ключевые хиты уже записаны на подкорку. А теперь представьте, что всем известную балладу «Nothing Else Matters» исполняет оркестр, раскладывая партии музыкантов группы «Metallica» на скрипки, валторны и далее по списку. Почувствуйте, как музыка оркестра, идущая из мощных колонок, соединяется с вашим внутренним звучанием песни, которую вы знаете практически всю свою жизнь. Это будет восхитительно.

Зубодробительные скоростные треки «System of a Down», героические хиты «Queen», тягучие песни «Muse», «грязные» пассажи «Nirvana» и все это на природе, в летнем парке под открытым небом. Да это же просто описание чистого, неразбавленного счастья! Поверьте, такое шоу вы запомните, если не на всю жизнь, то очень надолго. Это, наверное, лучший вариант вечернего досуга в столице.

«Simple Music Ensemble» — коллектив профессиональных музыкантов, которые вдохновляются от идеи исполнения любимой музыки на самых нестандартных площадках. А мировые рок-хиты — это то, на чем рос и учился каждый музыкант. То есть в этот вечер каждый участник оркестра будет от всей души играть свою любимую музыку.

Начало в 20:00 часов.