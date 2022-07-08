Определены рискующие превратиться в пустыню регионы

«Если же брать безответственный сценарий, то есть мы продолжаем сжигать органическое ископаемое топливо, нефть, уголь, газ в большой количестве, продолжаем обогащать атмосферу парниковыми газами, так же резво, как мы это делаем сейчас, то у нас будут возникать регионы, где постепенно будет возникать дефицит воды. Вот, например, все Средиземноморье, это Северная Африка, это Ближний Восток, Средний Восток — они будут в зоне очень большого риска по уменьшению водных ресурсов и в некоторых случаях перехода степной растительности в пустыни», — пояснил эксперт.