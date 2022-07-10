Россияне стали чаще интересоваться билетами на фестивали

В июне спрос на билеты на летние мероприятия под открытым небом вырос на 52% по сравнению с прошлым годом. Об этом сказано в совместном исследовании, поступившим в "Газету.Ru", от аналитиков "Чек Индекса" и российского фестиваля авторской анимации "Бессонница".
В денежном выражении продажи билетов на летние фестивали выросли на 65% по сравнению с 2021 годом. Средний чек покупки составил 808 руб. Эксперты "Чек Индекс" связывают интерес к фестивалям с популяризацией внутреннего "некурортного" туризма.
По данным "Бессонницы", 68% участников едут за особой фестивальной атмосферой, 48% нравится проводить время на природе, а для 41% это лучший способ перезагрузки.
"Варианты путешествий сейчас ограничены, а летние фестивали ― отличный вариант отдыха для всей семьи. К тому же, сейчас очень много разных мероприятий для людей с самыми разными интересами: музыка, кино, инновации. Этим летом мы ждем около 15 000 гостей, это на 20% больше, чем в прошлом году",
― рассказали в команде фестиваля "Бессонница".
В этом году самыми популярными услугами на фестивалях стали гадание на таро и плетение африканских косичек и дредов. На них спрос вырос в среднем в два раза.