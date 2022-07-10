Россияне стали чаще интересоваться билетами на фестивали

"Варианты путешествий сейчас ограничены, а летние фестивали ― отличный вариант отдыха для всей семьи. К тому же, сейчас очень много разных мероприятий для людей с самыми разными интересами: музыка, кино, инновации. Этим летом мы ждем около 15 000 гостей, это на 20% больше, чем в прошлом году",