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3 часа назад

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 1,5 км

Мир24

На вулкане Эбеко на острове Парамушир специалисты зафиксировали пепловый выброс на высоту 1,5 км, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 1,5 км
Фото:  Мир24 Мир24

«Утром 11 июля… на вулкане Эбеко… произошел пепловый выброс на высоту 1,5 км», – сказано в сообщении ведомства.

Шлейф распространился на расстояние в 5 км в юго-восточном направлении. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в Северо-Курильске не наблюдался пеплопад, запах сероводорода не ощущался. Кроме того, нет угрозы для жизнедеятельности населения. Накануне сообщалось, что Эбеко выбросил столб пепла, который поднялся на высоту более двух километров над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-западном направлении.

Места,МЧС России,
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