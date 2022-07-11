Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 1,5 км

Шлейф распространился на расстояние в 5 км в юго-восточном направлении. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в Северо-Курильске не наблюдался пеплопад, запах сероводорода не ощущался. Кроме того, нет угрозы для жизнедеятельности населения. Накануне сообщалось, что Эбеко выбросил столб пепла, который поднялся на высоту более двух километров над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-западном направлении.