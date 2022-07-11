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1 час назад

«Дискотека Союз. Хиты 90-х» в столичном парке «Красная Пресня»

Партнерский материал

Большие ретро-концерты «Дискотека Союз» в рамках проекта «ГЛАВLETO» в парке «Красная Пресня» 21 и 22 июля – это увлекательный, полный приятной музыкальной ностальгии полет в мир любимой музыки 90-х и 2000-х годов и настоящий калейдоскоп самых дорогих сердцу песен, которые знает вся страна.

«Дискотека Союз. Хиты 90-х» в столичном парке «Красная Пресня»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

21 июля участвуют: группа «Мираж», Татьяна Овсиенко, группа «Экс Фристайл» (Сергей Дубровин и группа), Александр Добрынин.

«Музыка нас связала», «Наступает ночь», «Школьная пора», «Капитан», «А над речкой туман», «Розовые розы», «Рита-Маргарита», «Я больше не прошу», «Я снова вижу тебя» и еще много проверенных десятилетиями хитов прозвучат на открытом воздухе на одном из самых живописных островов в самом центре Москвы.

22 июля участвуют: Акула, группа «Вирус», группа «Демо».

«Такая любовь», «Чтобы солнце грело», «Мало», «Солнышко», «2000 лет», «Давайте петь», «В стиле диско» и еще много энергичных хитов прозвучат на открытом воздухе на одном из самых живописных островов в самом центре Москвы.

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, парк «Красная Пресня» (ул. Мантулинская, 5).

Больше информации на сайте.

Места,Александр Добрынин,Татьяна Овсиенко,Сергей Дубровин,
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