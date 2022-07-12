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1 час назад

Пермяков приглашают в деревню на местный «Октоберфест»

Ura.Ru

В деревне Мижуева Пермского края пройдет фестиваль традиционного коми-пермяцкого пива под названием «БУР СУР». В афише мероприятия сообщается, что праздник состоится 7 августа.

Пермяков приглашают в деревню на местный «Октоберфест»
Фото: Ura.RuUra.Ru

«В программе — мастер-классы по приготовлению пива, конкурс "Сур-мастер", на лучшего изготовителя сура среди местных жителей. Для любителей поесть — площадка "Пызандора" ("Скатерть-самобранка"), где можно будет попробовать напитки и блюда коми-пермяцкой кухни»,

— сообщают организаторы. Также для гостей подготовлены интерактивные экскурсии — например, гостевание у мастера по приготовлению сура, аукцион «Дзирыт сур» («Горячий сур») и коми-пермяцкие забавы.

Сур — традиционный слабоалкогольный праздничный напиток коми-пермяков из солода и бражна. Процесс его изготовления непростой и долгий — в деревенской печи, с использованием специальной утвари, в течение нескольких дней.

Места,
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