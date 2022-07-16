Какие города считались самыми криминальными в СССР

В СССР с преступностью дела обстояли куда тяжелее, чем в современной России. Во многих крупных городах главенствовали опаснейшие банды. Подробнее о самых криминальных городах Советского Союза – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей" Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Ростов-на-Дону

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В криминальном мире Ростов был известен в первую очередь бандой "фантомасов", которые в чулках на голове грабили магазины и банки. Следующая банда, которая пришла на смену "чулочникам", была еще кровожаднее. Братья Самойленко и их друг Сергей Леженников останавливали на трассах автомобили и убивала пассажиров. Эту банду звали "Черный капитан": такое название она получила из-за формы капитана милиции, которую преступники раздобыли во время одного из грабежей и начали использовать.

В 1980-м "капитанов" поймали, но тут же появились "санитары": они проникали в квартиры мирных граждан под видом врачей и убивали живущих там. Банда просуществовала год, после чего ее задержали: одного из участников приговорили к смертной казни, остальные избежали самого сурового наказания благодаря покровителям.

Казань

В столице современного Татарстана проживала крупнейшая ОПГ в СССР (в нее входило более 300 человек), которая носила имя "Тяп-Ляп". Ее назвали так в честь района, где проживало большинство преступников ОПГ – район "Теплоконтроль".

В основном банда промышляла грабежом и рэкетом, но иногда они также устраивали массовые пробеги, забивая насмерть всех встречных. В ходе одного из таких пробегов погибло трое милиционеров. После этого власти объявили "Тяп-Ляпу" войну. В результате десятки бандитов оказались в колонии, а одного из трех лидеров ОПГ Завдата Хантемирова приговорили к расстрелу.

Свердловск (Екатеринбург)

В конце 80-х в советском Свердловске закрепилось три главенствующих ОПГ: Синие, Центровые и Уралмашевцы. Синие состояли в основном из бывших заключенных, которым набивали синие татуировки, Центровыми были бывшие карточные шулеры, а Уралмашевцами называли банду бывших спортсменов, которые выросли в районе одноименного завода.