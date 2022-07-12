Россияне устроили турнир по метанию навоза голыми руками

Жители села Крылово Пермского края голыми руками метали навозные диски в рамках турнира «Веселый коровяк». Необычное состязание попало на видео, кадры опубликовало издание «Подъем».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На видеоролике толпы людей метают диски из навоза на огороженном участке поля. Собравшихся гостей мероприятия развлекает ведущая в костюме коровы.

Глава местного Дома культуры Ирина Чугаева, выступавшая организатором, пояснила, что в мероприятии участвовало около 200 россиян. По ее словам, навозный диск победителя этого года преодолел расстояние в 48,5 метра.

«Раньше было больше. Два года пандемии все-таки сыграли роль. Еще была сильная жара, люди сидели где-то под кустиками прятались»,

— поделилась Чугаева подробностями мероприятия.