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3 часа назад

На дне Красного моря нашли глубоководные бассейны с «рассолом»

Мир24

Исследователи из Университета Майами обнаружили глубоководные бассейны со сверхсоленой водой в заливе Акаба (северная часть Красного моря). По их словам, эти резервуары могут помочь понять, как возникла жизнь в первых океанах нашей планеты, сообщает Communications Earth & Environment.

На дне Красного моря нашли глубоководные бассейны с «рассолом»
Фото: Мир24Мир24

Ученые вели наблюдения с помощью дистанционного аппарата, который спустился на глубину 1770 метров. Они отметили, что бассейны с морской водой – одна из самых экстремальных сред на Земле. Они отличаются не только высокой соленостью, но и экзотическим химическим составом, а также полностью лишены кислорода.

Тем не менее, несмотря на столь неблагоприятные условия, бассейны оказались наполнены жизнью. Исследователи обнаружили в них богатые микробные сообщества.

Бассейны расположены неподалеку от береговой линии. Площадь самого крупного составляет 10 000 квадратных метров, еще три небольших резервуара не превышают 10 кв. м.

Анализ показал, что крупный бассейн содержит отложения, сформировавшиеся за последние 1200 лет. В этих отложениях сохранились следы цунами, землетрясений и наводнений, потрясавших этот регион в далеком прошлом.

Такие бассейны образуются в результате скопления сверхсоленых растворов в углублениях морского дна и являются очень редким явлением. Ученые полагают, что именно в таких условиях когда-то зародилась жизнь в первых океанах Земли. Исследуя подобные экстремальные среды, они также рассчитывают лучше понять, где следует искать жизнь на других планетах.

Ранее ученые нашли сообщество микробов в канадском ледяном источнике. Они выживают в условиях, похожих на марсианские.

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