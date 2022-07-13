«Замороженную во времени» шахту нашли в Англии

Британские спелеологи обнаружили кобальтовую шахту, которая была заброшена и запечатана около 200 лет назад. Все это время в нее не ступала нога человека, сообщает The Daily Mail.

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Исследователи обнаружили многочисленные предметы, выброшенные рабочими. Недостаток кислорода препятствовал их разрушению, и шахта превратилась в своего рода «капсулу времени». Среди находок: глиняная трубка, миски, кожаные башмаки, пуговица, лебедка, обмотанная веревкой. Глиняная чаша была вмуровала в стену, вероятно, из суеверий – так рабочие «благодарили» месторождение за обилие минералов.

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Открытие сделали в сети шахт Олдерли-Эдж в Чешире. Шахтный ствол простирался на 10 метров под землей.

«Это захватывающее окно в прошлое и в последний день, когда шахтеры прекратили свою деятельность»,

– отметил секретарь спелеологического клуба Дербишира Эд Коглан.

Также сохранились послания на стенах, написанные свечной копотью, например, инициалы WS и дата «20 августа 1810 года», четкие отпечатки пальцев рабочих на подставках для свечей и след вельветовой одежды в месте, где один из шахтеров прислонился к стене.

Исследователи предположили, что рабочим приказали покинуть шахту без предупреждения, поэтому они бросили так много вещей, включая детали оборудования. Шахту планируют снова запечатать, оставив артефакты на прежнем месте.

Археологические свидетельства и письменные источники гласят, что добыча меди, свинца и кобальта началась в Олдерли-Эдж еще во времена Римской империи. Также шахту использовали в 1690-1920-х годах. С 1970-х годов сеть пещер сдается в аренду Дербиширскому спелеологическому клубу.

Синий оксид кобальта использовали для покраски керамики, стекла и бумаги. В Англии его добывали сравнительно недолго, поскольку импорт из Европы оказался более обильным. В эпоху наполеоновских войн ввоз этого товара прекратился, и стране пришлось вновь обратиться к собственным источникам. В 1806 году в Олдерли-Эдж обнаружили кобальтовую руду, но в 1817 году, когда импорт с континента возобновился, месторождение было заброшено.