Где находится самое дождливое место на земле

Знатоки и любители мировой литературы непременно вспомнят о том, что в Макондо опять идет ждет, и Маркес наверняка не соврал. Но в художественном произведении свои законы, а в реальной жизни специалисты давно ведут учет осадков в разных точках земли, и лидером не раз становилось место под названием Черапунджи. "Рамблер" рассказывает, где это находится и что там происходит.
Черапунджи — небольшой город с населением меньше 15 тысяч человек в индийском штате Мегхалая недалеко от границы с Бангладеш. Это место считается одним из самых дождливых и влажных на земле. В год здесь выпадает больше 11 тысяч миллиметров осадков. Это в среднем. Рекордным стал период с 1 августа 1860 по 31 июля 1861 года, когда выпало 26 471 мм осадков. Некоторые источники в числе самых дождливых называют колумбийские города Льоро и Лопес-де-Микай, так что Маркес был не так уж далек от истины, возможно, выдуманный Макондо находился где-то рядом.
Из-за постоянных дождей почва не слишком богата питательными веществами, здесь добывают известняк и каменный уголь, а в городе действует цементный завод. Но и туристы сюда приезжают, главным образом полюбоваться на живые мосты из корней каучуконосного фикуса, которые поражают воображение. На самом деле они так растут не сами по себе, это дело рук местных жителей, которые направляют их так, чтобы они образовывали арки над реками. На создание одного такого моста может уйти больше десяти лет, но служить он будет гораздо дольше.