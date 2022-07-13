Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+32° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
27 минут назад

Где находится самое дождливое место на земле

Катя Кобышева

Знатоки и любители мировой литературы непременно вспомнят о том, что в Макондо опять идет ждет, и Маркес наверняка не соврал. Но в художественном произведении свои законы, а в реальной жизни специалисты давно ведут учет осадков в разных точках земли, и лидером не раз становилось место под названием Черапунджи. "Рамблер" рассказывает, где это находится и что там происходит.

Где находится самое дождливое место на земле
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

Черапунджи — небольшой город с населением меньше 15 тысяч человек в индийском штате Мегхалая недалеко от границы с Бангладеш. Это место считается одним из самых дождливых и влажных на земле. В год здесь выпадает больше 11 тысяч миллиметров осадков. Это в среднем. Рекордным стал период с 1 августа 1860 по 31 июля 1861 года, когда выпало 26 471 мм осадков. Некоторые источники в числе самых дождливых называют колумбийские города Льоро и Лопес-де-Микай, так что Маркес был не так уж далек от истины, возможно, выдуманный Макондо находился где-то рядом.

wikipedia.org

Из-за постоянных дождей почва не слишком богата питательными веществами, здесь добывают известняк и каменный уголь, а в городе действует цементный завод. Но и туристы сюда приезжают, главным образом полюбоваться на живые мосты из корней каучуконосного фикуса, которые поражают воображение. На самом деле они так растут не сами по себе, это дело рук местных жителей, которые направляют их так, чтобы они образовывали арки над реками. На создание одного такого моста может уйти больше десяти лет, но служить он будет гораздо дольше.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители