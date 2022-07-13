Где находится самое дождливое место на земле

Знатоки и любители мировой литературы непременно вспомнят о том, что в Макондо опять идет ждет, и Маркес наверняка не соврал. Но в художественном произведении свои законы, а в реальной жизни специалисты давно ведут учет осадков в разных точках земли, и лидером не раз становилось место под названием Черапунджи. "Рамблер" рассказывает, где это находится и что там происходит.

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Черапунджи — небольшой город с населением меньше 15 тысяч человек в индийском штате Мегхалая недалеко от границы с Бангладеш. Это место считается одним из самых дождливых и влажных на земле. В год здесь выпадает больше 11 тысяч миллиметров осадков. Это в среднем. Рекордным стал период с 1 августа 1860 по 31 июля 1861 года, когда выпало 26 471 мм осадков. Некоторые источники в числе самых дождливых называют колумбийские города Льоро и Лопес-де-Микай, так что Маркес был не так уж далек от истины, возможно, выдуманный Макондо находился где-то рядом.

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