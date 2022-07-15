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4 часа назад

Назван город в России самой дешевой шаурмой

Даша Краснова

Омск стал городом-миллионником, в котором продают самую дешевую шаурму в России. Средняя стоимость блюда не превышает 189 рублей. Об этом сообщают «Известия».

По данным специалистов, городом с самой дорогой шаурмой стала Москва. В столице средняя цена блюда составляет около 298 рублей. Немного дешевле она обойдется в Санкт-Петербурге — за 269 рублей.

На третьем месте по стоимости блюда оказались Краснодар и Ростов-на-Дону. Купить шаурму можно в среднем за 250 рублей.

В рейтинге аналитиков 2ГИС также оказался Челябинск (200 рублей за шаурму), Екатеринбург и Волгоград (по 199 рублей), а также Уфа (190 рублей).

До этого мы рассказывали, в чем кроется секрет идеальной шаурмы.

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