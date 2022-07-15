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1 час назад

В древнейшем поселении северо-западной России нашли неизвестное погребение

Мир24

Российские археологи, проводя раскопки в поселении XIV–XVIII веков на Старой Ладоге, обнаружили неизвестный ранее грунтовый могильник. Он ни разу не упоминается в исторических письменных источниках, сообщает Институт истории материальной культуры РАН.

В древнейшем поселении России нашли неизвестное погребение
Фото: Мир24Мир24

Ученые обнаружили более 12 погребений, обустроенных в христианских традициях. В некоторых случаях ямы перекрывали друг друга. Расположение ям показывает, что могильник использовали для погребения тел в течение длительного времени. Некоторые могилы оказались повреждены из-за сельскохозяйственной деятельности. Ученые подчеркнули, что им потребуются дополнительные исследования для определения возраста некрополя.

Отметим, Старая Ладога считается древнейшим поселением северо-западной России, где до сих пор живут люди. Самые ранние постройки были возведены из древесины, срубленной в 753 году – так показал дендрологический анализ.

В Старой Ладоге сохранились культурные слои VII–XVII веков. По мнению археологов, она являлась одним из важнейших средневековых городов в Восточной Европе. Там находился порт, способствующий ведению оживленной торговли. Ладога часто упоминается в русских летописях – так, по преданию, она стала резиденцией князя Рюрика.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае нашли артефакты возрастом 25 тысяч лет. Среди них: каменные подвески и остатки костра.

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