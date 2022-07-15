Самые странные достопримечательности в мире

Достопримечательности есть в любой уважающей себя местности.

Они бывают различного калибра: об одних знают только местные, иные вписаны в абсолютно все туристические путеводители мира.

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Но для активных путешественников популярные места достаточно быстро становятся не особо интересными. То ли дело малоизвестные и со всех сторон странные достопримечательности! Подборку таких мест собрали в нашей статье.

Катакомбы капуцинов

В итальянском Палермо есть место, аналогов которого точно нигде нет. Это огромных размеров монастырские катакомбы, где несколько веков назад начали оставлять мёртвых людей. Дело в том, что воздух в подземелье очень сухой, из-за чего тела сами собой мумифицируются. Так несколько столетий назад местные жители перестали хоронить родственников и близких в земле, а стали приносить тела сюда.

Сейчас в катакомбах около восьми тысяч мумий в дорогих одеждах. Они повсюду: на стенах, у стен, на полу, в прозрачных саркофагах, на полках, друг на друге. Здесь строжайше запрещено делать селфи, хотя само место открыто для всех желающих. Отдельная достопримечательность катакомб – девочка Розалия, которая настолько искусно забальзамирована, что уже больше ста лет выглядит живой, но спящей. Она была последней, кого похоронили здесь.

Одноглазый тролль под мостом

В американском Сиэтле под мостом Аврора притаился 18-метровый одноглазый тролль, в руках которого умирает «Фольксваген-жук». К счастью, монстр не настоящий: это бетонная скульптура весом две тонны. Создатели вдохновлялись городскими легендами, согласно которым в начале XX века здесь реально видели троллей. Местные жители горячо любят эту достопримечательность, а каждый Хэллоуин начинается именно здесь.

Остров кукол

Этому месту ранее мы посвящали отдельную статью, но не включить её в подборку было бы преступлением. Исла-де-Лас-Мунекас — очень жуткое место, где алкоголик Дон Джулиано Сантана долгие годы развешивал на деревьях доживающие свой век детские куклы. С тех пор это стало местной достопримечательностью, куда туристы приезжают пощекотать себе нервы.

«Electric Ladyland»: музей люминесценции

Нидерланды славятся своими потрясающими музеями, необычными отелями и восхитительными архитектурными решениями. Неудивительно, что одна из бесконечных рукотворных достопримечательностей страны попала в нашу подборку, Речь о музее «Electric Ladyland» — уникальное место, где можно увидеть искусство флуоресценции. В помещение пускают только в особых тапочках, а все скульптуры сделаны из редких люминесцентных пород. Музей освещается только их естественным светом.

Царство гномов

В графстве Девон, что в Англии, тоже не отстают по части необычных достопримечательностей. Например, здесь есть единственный в мире заповедник гномов. «Населяют» его свыше тысячи гномов и фей. На большой цветущей территории обитатели заказника устраивают пикники, пьют чай, играют в настольные игры, ловят рыбу и занимаются прочими праздными делами. Среди экспонатов есть как очень старые фигурки, так и практически новые, с ещё не облупившейся краской.

Самый большой комод в мире

В Северной Каролине, что в Соединённых Штатах Америки, с 1926 года стоит гигантских размеров комод. С самого начала своего существования тогда ещё шестиметрового монстра использовало городское справочное бюро — тут хранилась значительная часть картотеки. В 90-е годы XX века комод тщательно реставрировали, вследствие чего он эволюционировал в сорокаметрового гиганта. Причём, что характерно, полностью функционального: все девять ящиков вполне выполняют своё непосредственное назначение. Посмотреть на комод можно в городе Хай-Пойнт.

Wang Saen Suk Hell Garden: сад страданий грешников

Вывеска при входе сразу настраивает на нужный лад. На ней красуется надпись: «Добро пожаловать в ад!». И действительно, этот сад в Таиланде являет собой яркое пособие для грешников, к чему приведут их действия в загробной жизни. Авторы вообще не стеснялись воплощать свои самые дикие фантазии: здесь очень ярко и натуралистично показаны страдания за каждый из смертных грехов. От некоторых инсталляций даже самые стойкие посетители почувствуют мороз по коже.

Кархендж

«А чего это у них есть, а у нас нет??» — скорее всего, именно так возмущался американский автомеханик Джим Реиндерс перед тем, как придумать точную копию британского Стоунхеджа из старых автомобилей! Впрочем, сам умелец утверждает, что его творение — дань памяти почившему отцу. Будете в штате Небраска — обязательно заезжайте посмотреть эту достопримечательность. Говорят, когда находишься рядом с Кархенджем, ощущаешь себя в постапокалиптическом мире Безумного Макса.

Ват Париват — храм Дэвида Бекхэма

В Бангкоке как-то раз один из ярых фанатов знаменитого английского футболиста очень захотел увековечить кумира в лепнине одного из храмов. Настоятель не возражал, и вот уже несколько лет здесь находится позолоченная фигура капитана английской сборной в полный рост. Соседствуют с Бекхэмом Пикачу, моряк Попай, Супермен, Че Гевара, Альберт Эйнштейн и многие другие.

Парижский музей канализации

В Париже вообще достаточно много всякого, связанного с катакомбами, но одно из наиболее странных мест — музей канализации. В подземелье можно узнать весь путь сточных вод со времён Средневековья и до наших дней. Безумно интересно, но удовольствие не для всех: страшная вонь очень влияет на восприятие.

Сталактитовый орган

В штате Вирджиния, известной своими пещерами, есть уникальный оргАн — не тот, что внутри тела, а который музыкальный инструмент. Его трубы — это сталактиты. Создал это невероятное творение американский математик в середине XX веке. Его натолкнули на идею акустические свойства пещеры: звук резонировал необычайно гармонично.