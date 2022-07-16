Как борются с жарой в разных странах мира: необычные способы

В каждой стране есть свои традиционные способы спасения от жары. Специалист по вопросам здравоохранения Джон Эли собрал самые интересные и эффективные из них.

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В Испании справляться с жарой советуют при помощи гаспачо – национального блюда. Это суп из перетертых в пюре свежих помидоров, огурцов и перца, который подается холодным и прекрасно освежает. Также в нем содержится большое количество полезных витаминов и минералов.

Эксперт по сну из Великобритании, профессор Рассел Фостер дал необычный совет по спасению от жары. Специалист советует в особо жаркую погоду натирать кожу луковым соком. По его словам, сок можно нанести и на подошвы ног, тогда он сбалансирует температуру тела и защитит от воздействия высокой температуры на улице.

В самых горячих уголках мира (Южной Азии, Африке и странах Карибского бассейна) существует свой метод борьбы со зноем. Там предпочитают в особо жаркие дни есть острую пищу. Исследования показали, что потребление такой еды охлаждает. Она повышает внутреннюю температуру тела, делая ее ближе к температуре внешней среды. Это позволяет поддерживать тепловой баланс и чувствовать себя в жаркую погоду лучше, передает Daily Mail.