В Ленобласти нашли захоронение времен ВОВ

В Ленинградской области проводят проверку по факту обнаружения захоронения времен Великой Отечественной войны.
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
Останки были найдены поисковым отрядом «Советский патриот» в лесном массиве в районе поселка Лейпясуо Выборгского района.
«По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола, причины смерти»,
— отметили в пресс-службе.
Помимо этого, поисковики обнаружили части обмундирования и гильзы от оружия, а также каски советского образца, передает kp.ru.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье в 2022 году обнаружили останки 219 советских солдат.