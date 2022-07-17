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1 час назад

Раскрыта стоимость аренды дачи в дореволюционной «Рублевке»

Мослента

Усадьба Покровское-Стрешнево была аналогом элитной «Рублевки» в дореволюционной России. Стоимость аренды дачи в престижном месте отдыха раскрыла «Мослента».

Раскрыта стоимость аренды в дореволюционной «Рублевке»
Фото: МослентаМослента

В 1908 году в Покровском-Стрешнево открылась железнодорожная станция. Количество отдыхающих в окрестностях резко возросло. Вместе с этим увеличились цены на аренду недвижимости — в том же 1908-м снять дом на лето в Покровском-Стрешневе стоило две тысячи рублей.

«В то время станция Покровское-Стрешнево походила на настоящий вокзал. Гудели и дымили паровозы, вливались и выливались из вагонов толпы пассажиров. Сияли огни на перроне и в буфете. По вечерам на веранде павильона давали концерты и устраивались танцы», — рассказал журналист и историк Валерий Бурт.

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