Раскрыта стоимость аренды в дореволюционной «Рублевке»

Усадьба Покровское-Стрешнево была аналогом элитной «Рублевки» в дореволюционной России. Стоимость аренды дачи в престижном месте отдыха раскрыла «Мослента».
В 1908 году в Покровском-Стрешнево открылась железнодорожная станция. Количество отдыхающих в окрестностях резко возросло. Вместе с этим увеличились цены на аренду недвижимости — в том же 1908-м снять дом на лето в Покровском-Стрешневе стоило две тысячи рублей.
«В то время станция Покровское-Стрешнево походила на настоящий вокзал. Гудели и дымили паровозы, вливались и выливались из вагонов толпы пассажиров. Сияли огни на перроне и в буфете. По вечерам на веранде павильона давали концерты и устраивались танцы», — рассказал журналист и историк Валерий Бурт.