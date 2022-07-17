Раскрыта стоимость аренды в дореволюционной «Рублевке»

В 1908 году в Покровском-Стрешнево открылась железнодорожная станция. Количество отдыхающих в окрестностях резко возросло. Вместе с этим увеличились цены на аренду недвижимости — в том же 1908-м снять дом на лето в Покровском-Стрешневе стоило две тысячи рублей.