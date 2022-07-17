Форт в океане времён Первой мировой продают за $60 тыс.

Историческую постройку в устье реки Хамбер на севере Англии, возведённую для морской обороны во время Первой мировой войны, выставили на аукцион.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Форт Булл-Сэнд включает три этажа с подвалом и помещением ниже уровня моря и центральную смотровую башню. Стартовая цена списанного военного объекта составит всего $60 000. Аукцион от фирмы Savills National Auctions состоится 19 июля. Морской форт Булл-Сэнд предназначался для защиты от артиллерийского огня тяжёлых военно-морских подразделений. Его построили между 1915 и 1919 годами.

Ко Второй мировой войне форт оснастили, помимо обычного стрелкового и скорострельного оружия, двумя 6-дюймовыми пушками и двумя 6-фунтовыми пушками. Также сооружение с одной стороны было покрыто 12-дюймовой бронёй. В нём было достаточно места для гарнизона из 200 человек. Однако броню и оружие вывезли отсюда ещё в 1956 году.

Сейчас власти характеризуют его как исторический объект, который нужно сохранить. «Нуждается в реконструкции по всей территории с потенциалом для развития / альтернативного использования», — указано в объявлении.

Морской форт состоит из трёх этажей с подвалом и помещением ниже уровня моря и двухэтажной смотровой башней. Добраться до него можно лишь на частном судне. В форте имеется пресная вода из артезианской скважины, отметили авторы объявления. 9 июня на продажу выставили дом, где провёл детство знаменитый актёр Харрисон Форд.