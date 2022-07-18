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4 часа назад

На иранской нефтяной скважине нашли древний некрополь

Lenta.ru

Во время работ на нефтяной скважине у реки Карун на юго-западе Ирана случайно нашли древний некрополь, датирующийся III веком до нашей эры —III веком нашей эры. Об этом сообщает Tehran Times.

На иранской нефтяной скважине нашли древний некрополь
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Раскопки показали, что на участке находится погребальный комплекс, который содержит бежевые урны с захоронениями, относящимися к Парфянскому царству. Археологи считают, что поскольку урны были расположены к реке, то усопшие относились к последователям митраизма. Традиция подобных погребений восходит к неолиту. Тогда так хоронили младенцев или маленьких детей. Широкое распространение в Иране такой способ получил именно во времена Парфянского царства.

В июле студенты-археологи из Борнмутского университета обнаружили 2000-летние останки жителей самого древнего городища Британии — Дурополиса. Там располагались пять тел, похороненных в позе эмбриона, с принесенными в жертву животными, едой и другими ритуальными элементами.

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