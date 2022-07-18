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2 часа назад

Жанна Агузарова на сцене «ГЛАВLETO» в парке «Красная Пресня»

Партнерский материал

Жанна Агузарова – артист космического масштаба, не нуждающийся в представлении. Ее талант и харизма - неоспоримы.

Жанна Агузарова на сцене «ГЛАВLETO»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

А песенный каталог безграничен и неисчерпаем как вселенная. «Верю я», «Черный кот», «Желтые ботинки», «Чудесная страна», «Ленинградский рок-н-ролл», «Будь со мной», «Над тобою ярко горит звезда», «Путешествие», «Счастливая любовь», «Мне хорошо рядом с тобой» - этот список можно продолжать бесконечно.

29 июля в парке «Красная Пресня» на летней площадке «ГЛАВLETO» – все золотые хиты и, конечно же, новые песни. Королева русского рок-н-ролла, икона стиля и обладательница одного из самых ярких голосов в истории российской музыки вот уже много лет не способна оставить равнодушными землян-меломанов. Есть контакт!

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, парк «Красная Пресня» (ул. Мантулинская, 5).

Больше информации.

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