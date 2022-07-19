Безымянный римский город нашли в испанской Сарагосе

Археологи из Университета Сарагосы в Испании обнаружили во время раскопок в одноименной провинции остатки неизвестного древнего поселения. Исследование показало, что люди населяли это место в римские времена (I-V века нашей эры) и раннехристианскую эпоху (IX-XIII века), сообщает издание El Pais.

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Город был довольно крупным, на его территории располагались монументальные строения. Но, несмотря на это, в исторических источниках не сохранилось ни одного упоминания о нем.

Римское поселение стояло рядом с дорогой, соединяющей три северных города. Ученые обнаружили остатки строения, которые, по их мнению, являлись частью коринфских колонн высотой более шести метров. Они принадлежали зданию огромных размеров – вероятнее всего, храму форума.

В западной части сохранился «впечатляющий комплекс общественных сооружений из opus caementicium (ранняя версия римского бетона), включающий по меньшей мере четыре канализационных выхода, массивные устои, фундамент и ряд четырехугольных сооружений».

К средневековому периоду относились руины церкви, которая была частью скита Сан-Педро, многочисленные шахты с круглыми отверстиями, которые удалось рассмотреть только с помощью георадара, и обширное кладбище.