Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+24° в 
USD 56.56EUR 57.15
Войти в почту
2 часа назад

Российский город окутало едким дымом

Lenta.ru

Предельно допустимая концентрация (ПДК) химических веществ в воздухе Якутска оказалась превышена сразу по трем показателям. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора во вторник, 19 июля.

Российский город окутало едким дымом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Столицу Республики Саха (Якутия) окутало едким дымом. Такую ситуацию в российском городе связали с дымом от природных пожаров, пришедшим из соседнего Хабаровского края.

Роспотребнадзор исследовал 69 проб воздуха в восьми районах республики и Якутске. «По результатам исследований выявлено превышение ПДК по трем показателям: диоксида азота до 1,3 раза, взвешенных частиц PM2,5 и PM10 в 1,1 раза», — пояснили в ведомстве.

По информации синоптиков, в Якутию в течение недели придут дожди, которые могут развеять едкий дым. В центральных районах республики они ожидаются в четверг, указали в региональном оперштабе.

Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за лесных пожаров. Он подчеркивал, что сложная ситуация с лесными пожарами сложилась в шести муниципальных районах.

Места,Михаил Дегтярев,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители