В Москве в 11-й раз пройдет фестиваль "Русское поле"

Правительство Москвы поддержало проведение XI Межрегионального фестиваля славянского искусства "Русское поле". Постановление по данному вопросу подписал Мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Фестиваль "Русское поле" пройдёт на территории музея-заповедника "Коломенское" 27 августа 2022 г. и будет посвящён Году культурного наследия народов России, а также 875-летию Москвы.

Крупнейшее фольклорное мероприятие столицы вновь объединит людей, влюблённых в историю России, её песни, народные промыслы и декоративно-прикладное искусство. Ожидается, что летом 2022 г. на "Русское поле" съедутся не менее 2 тыс. участников из разных регионов страны.

В Коломенском будут работать как традиционные, давно полюбившиеся гостям, так и новые тематические площадки, где можно будет приобрести сувениры, изучить гончарное искусство, посмотреть театральные постановки, увидеть коллекции костюмов и попробовать древнерусские блюда.

Как и в прошлые годы, организаторы "Русского поля" проведут интересные конкурсы, а фестивальное жюри определит победителей в 8 номинациях: "Лучший хоровой коллектив", "Лучший хореографический коллектив", "Лучший инструментальный коллектив", "Лучшая коллекция "Наследие и традиции", "Лучший туристический маршрут", "Лучший гастрономический бренд", "Лучший народный мастер" и "Лучший товаропроизводитель".

Кроме того, в преддверии 875-летия Москвы оргкомитет "Русского поля" объявил конкурс на лучшее видеопоздравление столицы. Принять участие может любой желающий – для этого нужно снять видео с песней о Москве и до 1 августа 2022 г. отправить его организаторам вместе с заполненной заявкой "Конкурс Москва", которую можно скачать на официальном сайте фестиваля polerusskoe.ru. Победителей определит народное голосование, которое продлится с 1 по 20 августа 2022 г. Наиболее яркие поздравления увидят гости фестиваля, а победителей ждут уникальные призы.

В 2022 г. "Русское поле" впервые пройдёт в оффлайн-формате. Стать гостем фестиваля можно будет не только офлайн, но и онлайн. Прямая трансляция ключевых событий будет организована на официальном сайте фестиваля polerusskoe.ru и его страницах в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".